Klein Heidorn. Dort nutzen sie den Platz und sind viel unterwegs. Auch in ihrem neuen Zuhause sollten sie künftig viel Beschäftigung und Freilauf haben. Die drei Meerschweinchen sind recht zutraulich, haben aber bisher nur in der Wohnung gelebt. Da sich die drei gut verstehen, sollten sie, wenn möglich, gemeinsam umziehen. Sollte dies nicht möglich sein, sollten Heini und Prümel gemeinsam umziehen. In Billes neuem Zuhause müsste es dann mindestens einen anderen Artgenossen geben.

Wie immer gilt: Bei Fragen zu den Tieren geben die Mitarbeiter des Wunstorfer Tierheimes gern unter Telefon (05031) 68555 Auskunft.

Fotostrecke Wunstorf: Heini, Prümel und Bille verstehen sich gut Zur Bildergalerie

Von Christiane Lange-Schönhoff