Diebe klauen Schmuck und Bargeld

In Wunstorf sind wieder Einbrecher unterwegs. Zwischen 8.45 und 10.15 Uhr stiegen Unbekannte am Dienstagvormittag gleich in mehrere Wohnungen ein. In einem Einfamilienhaus in Luthe stahlen Diebe Bargeld, in einem Dreifamilienhaus in der Kernstadt ließen sie Schmuck mitgehen.