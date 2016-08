Diebe haben in der Nacht zu Dienstag Teile aus einem BMW der Dreier-Reihe gestohlen, der an der Straße Am Nordanger geparkt stand. Die Unbekannten bauten ein Lenkrad mit Airbag sowie das Navigationsgerät aus. Die Polizei fand keine Aufbruchspuren, auch Anwohner hatten nichts gehört.