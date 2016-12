Ein anspruchsvolles Programm hat das Wunstorfer Doppelquartett vor voll besetzten Reihen in der Stiftskirche präsentiert. Am vierten Adventssonntag überzeugte in dem Konzert das Klarinetten-Trio Kolenfeld um Torsten Seinecke ebenfalls. Den Wandel der Zeiten machten auch Geschichten deutlich.