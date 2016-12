Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Zweifamilienhaus an der Straße Am Moorbach in Großenheidorn eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Da die Bewohner im Urlaub sind, ist der Umfang der Beute noch nicht bekannt. Randalierer sind unterdessen in den IGS-Neubau gelangt.