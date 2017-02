Einbrecher sind am Montag zwischen 17.15 und 20.45 Uhr sowohl in ein Wohnhaus an der Kolenfelder Straße als auch in seine Einliegerwohnung gelangt. Beide Wohnungstüren wurden aufgebrochen, dann sahen die Unbekannten sich in den Räumen um. Zur Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen.