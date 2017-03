Eine größere Auswahl an elektronischen Geräten und etwas Geld haben Einbrecher am Montag aus einem Mehrfamilienhaus an der Hasselhorster Straße gestohlen. Zwischen 9.30 und 17.15 Uhr müssen sie auf den Balkon einer Hochparterrewohnung geklettert sein, wo sie die Tür aufhebelten.