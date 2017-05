Einbrecher sind in der Nacht zu Sonnabend in eine Tierarztpraxis in Klein Heidorn eingedrungen. Sie nahmen einen Möbeltresor mit Medikamenten und Geld mit sich. In der gleichen Nacht gelangten Unbekannte auch in einen Betrieb am Brauerweg. In Blumenau wurden Einbrecher in einem Haus gestört.