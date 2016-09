Die christliche Elterninitiative "Der kleine Leuchtturm" ist enttäuscht, dass die Stadt ihrem Vorschlag für einen neuen Träger der kleinen Kita, An der Mindener Bahn, nicht folgen will. Die Gründer wollen am Jahresende aufhören und wünschen sich das Diakoniewerk Kirchröder Turm als neuen Betreiber.