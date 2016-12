Für Familie Hopp ist ein (Weihnachts-)Wunsch bereits Ende November in Erfüllung gegangen. Am 1. Advent konnte sie Norrie, die Therapiehündin für ihre Tochter, willkommen heißen. Das sechsjährige Mädchen leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung, die sich unter anderem in ungestümen Verhalten äußert.