Der zweite Zug der Wunstorfer Ortsfeuerwehr hat bei einer Übung am Montagabend erprobt, was bei einem Einsatz am psychiatrischen Wohnheim von Ex + Job an der Hindenburgstraße zu beachten ist - es ist ein recht verwinkeltes Gebäude. Auch für die Mitarbeiter und die Bewohner war es ein wichtiger Test.