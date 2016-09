Ein angebranntes Essen hat am Mittwoch gegen 12.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz im Altenzentrum Haus am Bürgerpark an der Speckenstraße geführt. Die Bewohnerin war kurz zum Einkaufen gegangen, während der Topf noch auf ihrem Herd stand. Der Topf wurde ins Freie gebracht, die Wohnung belüftet.