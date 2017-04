Nach einem Besuch bei der Logistik-Firma Dümler an der Werner-von-Siemens-Straße haben Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsauschusses in ihrer Sitzung am Dienstag eine positive Bilanz gezogen. Das Unternehmen beschäftigt 80 Mitarbeiter und engagiert sich auch stark in der Ausbildung.