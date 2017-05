Brassenschlag und Torfkahnkorso, Musik und Tanz, buntes Markttreiben in Steinhude: Wenn am Sonnabend, 27. Mai, um 12 Uhr der traditionelle Fischerkreidag eröffnet wird, dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Auch am Sonntag lohnt ein Besuch des Straßenfestes.