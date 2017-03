Bunte Glasperlen, putzige Püppchen, rustikale Vasen aus Fassdauben: Mit liebevoll selbst hergestellten Dingen warten die Kunsthandwerkerinnen in den Steinhuder Museen am Wochenende auf. Als am Sonnabend dank bestem Frühlingswetter die Besucher noch etwas spärlich strömen, ist Zeit für Plauderei.