Der Agnes-Miegel-Gedenkstein bleibt vorerst eingelagert. Der umstrittene Stein ist an seinem Standort am Blumenauer Kirchweg oft beschmiert worden, zuletzt musste die Stadt ihn auf dem Baubetriebshof sanieren. Doch bisher fehlt der politische Wille, ihn in die Öffentlichkeit zurückkehren zu lassen.