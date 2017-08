Der Flecken Hagenburg hat die Baugrundstücke am Trenntnerfeld neu geordnet. Derzeit reichten die Grenzen der Fläche recht nah an die Bundesstraße 441, erklärte Gemeindedirektor Jörn Wedemeier in der Ratssitzung am Montagabend. „Eine attraktive Wohnlage herzustellen ist da schwer möglich.“