Die Polizei sucht die Verursacher von zwei Unfällen, die sich am Freitag ereignet haben. Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Steinhude wurde zwischen 13 und 13.15 Uhr ein geparkter Dreier-BMW beschädigt. Der Schaden beträgt 500 Euro. An der Langen Straße wurde wieder einmal ein Außenspiegel getroffen.