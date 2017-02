Auf ihrer Wintertournee legt die Gruppe "The Gregorian Voices" einen Stopp in Hagenburg ein. Das Programm lautet "Gregorianic meets Pop" und es verspricht ein Gänsehauterlebnis der besonderen Art. Am Mittwoch, 22. Februar, geben die Sänger um 19.30 Uhr ein Konzert in der St.-Nicolai-Kirche.