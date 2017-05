Wunstorf. In Hannover wollte Trainer Lars Müller von der GIW Meerhandball noch zusteigen. Alle Spieler waren fit und guten Mutes. Die Schüler aus den Jahrgängen 2002 bis 2005 werden am Dienstag zunächst noch in der niedersächsischen Landesvertretung empfangen und starten sportlich am Mittwoch zunächst in einer Gruppe mit den Landessiegern aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bayern.

Alle Mannschaften erreichen die Zwischenrunde am Donnerstag, doch die Paarungen bestimmen sich nach den Platzierungen des ersten Tages. Der Rest des Tages gehört den Halbfinals und Platzierungsspielen, während das Finale am Freitag um 10.30 Uhr in der Schöneberger Sporthalle augetragen wird - vielleicht ja mit Wunstorfer Beteiligung.

Nicht nur Handballer stehen bei dem Bundesfinale im Mittelpunkt: Auch in den Sportarten Badminton, Basketball, Gerätturnen, Tischtennis und Volleyball werden in dieser Woche die Sieger ermittelt. Dazu kommen die paralympischen Disziplinen Goalball, Rollstuhlbasketball und Tischtennis.