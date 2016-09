Mit einem Konzert des Münchner Ensembles Harmonic Brass startet der zweitägige Blechbläserworkshop des Posaunenchors Steinhuder Meer-Großenheidorn. In der Steinhuder Petruskirche, Am Anger, sind die Musiker am Donnertag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr zu Gast.