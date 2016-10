„Babysitter-Boogie“ und „My Boy Lollipop“: Zu Oldies und alten Schlagern, aber auch zu modernen Klängen wird künftig an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Gemeinde-Café von St. Johannes getanzt. Einmal im Monat verwandelt sich der Gemeinderaum im Diakonisch-Kirchlichen Zentrum an der Albrecht-Dürer-Straße in ein Tanz-Café. Zum ersten Treffen kamen rund 20 Besucher.