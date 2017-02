Die ersten Weißstörche sind aus wärmeren Gefilden zurückgekehrt in das Wunstorfer Schmuddelwetter. Am Donnerstag wurde der Storch auf seinem Horst an der Leinechaussee in Blumenau gesichtet. Auch der Luther Storch hat sein Nest auf dem Schornstein des Antikcafés unterm Storchennest bezogen.