Es wird ein Projekt, das seinesgleichen sucht: Investor Rainer de Groot von der Hoffsteed Wunstorf GmbH will in der und um die ehemalige Wassermühle Langhorst zwischen Bürgerpark und Westaue zunächst bis zu 45 neue Wohneinheiten schaffen. Am Mittwoch stellt er im Ortsrat Wunstorf sein Projekt vor.