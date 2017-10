Johanniter sammeln Weihnachtspäckchen

Erstmals beteiligt sich die Wunstorfer Johanniterunfallhilfe an der bundesweiten Weihnachtstrucker-Aktion. Der Startschuss für die Sammlung von Paketen mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln für notleidende Menschen in Albanien, Rumänien und Bosnien fällt am Sonnabend, 25. November.