Die Vorbereitungen für das nächste Konzert sind im vollen Gange. Auf einem Probenwochenende haben sich die Sängerinnen der Kinder- und Jugendkantorei in den Zeugnisferien den letzten Schliff für ihren großen Auftritt am Freitag, 17. Februar, in der St. Thomas-Kirche geholt.