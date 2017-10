23 Konfirmanden der Stiftskirchengemeinde treten in die Fußstapfen von Martin Luther: Rund 50 Thesen und Wünsche haben sie erarbeitet und am Sonntagmittag im Beisein von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt an vier Türen genagelt. Eine ihrer Ideen wird sofort umgesetzt.