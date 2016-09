Oktober- und Schützenfest gehen in Großenheidorn an diesem Wochenende Hand in Hand. Am Sonnabend, 17. September, steht die Partyband Münchner G'schichten ab 20 Uhr auf der Bühne im Festzelt. Die Schützen ermitteln an dem Tag nur die Könige im Stechen der Besten, das um 17 Uhr beginnt.