Ein Linienbus ist am Freitag gegen 18.50 Uhr am Ortsausgang Haster Straße mit der Hinterachse in einen Graben geraten. Der Fahrer hatte rückwärts in einen Feldweg gesetzt, um dort zu wenden. Ohne fremde Hilfe kam der Bus nicht wieder frei. Die B 442 musste dort zeitweise gesperrt werden.