Der Fliegerhorst bekommt in dieser Woche noch zwei weitere Flugzeuge für seine langsam wachsende Flotte an Maschinen des Typs Airbus A400M. Die sechste, die am Mittwoch um 20 Uhr ankommen soll, stellt dabei einen wichtigen technischen Sprung für das Lufttransportgeschwader 62 dar.