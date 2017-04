Frauen an die Flugzeuge, Männer in den Sanitätsdienst: Nach diesem Motto hat das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 am Donnerstag rund 100 Schülern Berufsfelder vorgestellt. Der Schwerpunkt lag also darauf, für Tätigkeiten zu werben, die für das jeweilige Geschlecht eher untypisch sind.