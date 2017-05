Der Luther Ortsratsherr Andreas Lange lässt drei Wochen lang das Auto in der Garage und radelt für den Klimaschutz. Beim deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln agiert er in Wunstorfs als Stadtradel-Star. Am Montag übergab er seinen Autoschlüssel an Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, bekam dafür einen Fahrradtacho.