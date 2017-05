Die Luther Feuerwehr musste am Montag und Dienstag gleich mehrfach ausrücken. Auslöser für die Einsätze waren ein defekter Rauchwarnmelder und drei ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie am Dienstag gegen 10 Uhr ein Garagenbrand an der Parkstraße. Diesen bekam der Besitzer aber selbst in den Griff.