Mit dem Aufstellen eines Maibaumes in der Innenstadt begrüßen die Wunstorfer am Donnerstag, 27. April, den Wonnemonat. Vor der Stadtkirche wird der Baum mithilfe eine Kranes und von Mitarbeitern des Bau-Betriebshof in Position gebracht. Los geht es um 16 Uhr.