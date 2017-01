Rappelvoll, gute Stimmung, aber auch viel Wehmut: Im Küsters Hof feierten am Freitagabend mehrere hundert Gäste zur Musik von DJ Falko. Unter dem Motto „Last Dance – Abschied vom Küsters“ hatte Wirt Michele D’Onofrio zur vorerst letzten Party in die Kneipe an der Hindenburgstraße eingeladen.