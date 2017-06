In der Containeranlage nahe der Mehrzweckhalle soll Nähen künftig mehr sein als nur Handarbeit. In der bisher ungenutzten Flüchtlingsunterkunft ist am Donnerstag ein Integrations-Nähprojekt eröffnet worden. Die Initiative kam von Integrationslotsen und weiteren Ehrenamtlichen, die Stadt unterstützt.