Ida und Leschko bringen Farbe in die Scheune

Wechsel in der Kunstscheune: Auf Fotografien der Großenheidornerin Annett Ritter folgt eine Gemeinschaftsausstellung. Zwei Künstler mit Atelier in Bückeburg präsentieren vier Wochen lang unter dem Titel "Eigenart - Quo vadis" ihre Arbeiten. Die Vernissage am Freitag, 29. September, beginnt um 19 Uhr.