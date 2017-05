Ungewöhnlich hat die Steinhuder Ortsratssitzung am Mittwochabend begonnen: Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD) lud alle Teilnehmer zu einem kleinen Glas mit Steinhuder-Meer-Wasser ein. Denn der See war kürzlich als Lebendiger See des Jahres ausgezeichnet worden.