Bei gleich drei Unfällen in den vergangen Tagen ist der Polizei der Verursacher nicht bekannt. An der Heidorner Straße beschädigten Unbekannte am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr den linken Außenspiegel eines VW Golf, der dort geparkt stand. Auch an der Langen Straße gab es einen Vorfall.