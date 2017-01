Ein Toyota Avensis ist am Dienstag zwischen 9.25 und 9.55 Uhr erheblich auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt worden. Der Wagen stand in dieser Zeit an der Blumenauer Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.