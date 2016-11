Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei am Donnerstagvormittag in der Wunstorfer Innenstadt eine 72-Jährige Frau, die seit Mittwoch vermisst wird. Schon in der Nacht habe es umfangreichere Suchaktionen gegen. Offenbar besteht die Angst, dass sie sich etwas antut.