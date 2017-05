Radfahrer beschädigt Auto und fährt weiter

Wunstorf. Der Gesuchte soll um 20 Jahre alt und schlank sein und blonde, lockige Haare haben. Er trug einen weiß-blauen Sportblouson. Sein weißes Mountainbike fällt wegen einer besonders breiten Querstange auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Freihändig fahrend und mit Handy in einer Hand haben Beamte am Sonnabend gegen 19 Uhr einen 31-Jährigen in der Innenstadt beobachtet. Nachdem sie ihn angehalten hatten, wollte er seine Personalien nicht angeben, beleidigte die Polizisten und setzte sich zu Wehr. Die Polizei leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In der Nähe eines Schnellrestaurants fiel ein 52-Jähriger am Sonnabend um 5.45 Uhr betrunken in seinem Auto auf. Sein Führerschein wurde eingezogen, außerdem musste er sich Blut abnehmen lassen.