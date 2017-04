Steinhude. Initiator Achim Kapelle lud dazu ein, davon möglichst viele Konzerte wahrzunehmen.

"Wir erleben heute aber auch noch eine zweite Premiere", ergänzte der Musiker George Kochbeck. Tyler präsentierte vor den gut 200 Zuhörern seine neue CD, die Kochbeck produziert hat. Auf die rockigeren Stücken darauf bereitete der Sänger zunächst mit einem ruhigen Einstieg vor. Dabei rissen Klassiker wie "The Power of Love" von Frankie Goes To Hollywood das Publikum schon zu kräftigem Beifall hin, während im Rücken des Publikums passend die Sonne im Meer zu versinken schien.

Der nächste Klangwellen-Termin ist ein musikalischer und kulinarischer Abend rund um die Schokolade im Landsitz Kapellenhöhe in Wiedenbrügge am Sonnabend, 6. Mai, ab 18 Uhr.