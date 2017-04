Die neue CD von Rouven Tyler ist eine Hommage an seine Heimat. Der Titel "31556" steht unverkennbar für die Postleitzahl von Wölpinghausen. Beim Auftaktkonzert "Klangwellen am Steinhuder Meer" stellt er am Freitag, 28. April, gemeinsam mit seiner Band die CD in den Steinhuder Strandterrassen vor.