Im Vorfeld von Bundestags- und Landtagswahl will die Steinhuder SPD sich in einer Reihe von Veranstaltungen jeweils mit Schwerpunktthemen beschäftigten. "Steinhude morgen?" soll zum Auftakt am 13. Mai das Thema eines Werkstatttreffens sein. Das wurde in der Jahresversammlung vorgestellt.