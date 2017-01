Wer am ZOB aus einem der Busse steigt und dann zum Bahnhof, zu den Parkplätzen oder zu den Märkten gehen will, muss immer eine viel befahrene Straße überqueren. Bei einer solchen Situation war Anfang Dezember ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt worden. Die Kernstadt-SPD will darüber jetzt reden.