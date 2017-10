Schönes Wetter führt zu langen Autoschlangen

Bei der Großwetterlage war es sicher vorauszusehen: Am Sonntag herrschte war in Steinhude kein Durchkommen mehr. Vom Vormittag bis in die frühen Abendstunden bildeten sich lange Autoschlangen über beide Zufahrtsstraßen in Richtung Ortskern. Autofahrer parkten auch auf verbotenen Flächen.