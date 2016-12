Recht überlegen haben die Handballer des Hölty-Gymnasiums der Geburtsjahrgänge 2002 bis 2004 am Donnerstag gegen drei Mannschaften aus Hannover den Bezirksvorentscheid von "Jugend trainiert für Olympia" in heimischer Halle gewonnen. Damit dürfen sie am Bezirksentscheid teilnehmen.