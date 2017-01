Offen liegende Wertsachen haben Diebe am Donnerstagabend dazu animiert, die Seitenscheiben von zwei Autos einzuschlagen. Zwischen 17.45 und 18.15 Uhr wurde auf diese Weise zunächst ein Smartphone aus einem VW Lupo gestohlen, der an der Großenheidorner Straße in Steinhude geparkt stand.