Die Zukunft des Mehrgenerationenhauses (MGH) an der Bäckerstraße ist gesichert. Am Freitagmorgen überreichte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium Caren Marks den Förderbescheid an Dagmar Brusermann, Geschäftsführerin der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser.